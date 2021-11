"Ród Smoka": flagi Targaryenów powiewają przed ratuszem hiszpańskiego miasta. Rada wdzięczna HBO

"Ród Smoka" to serial, który HBO promuje od dłuższego czasu, wcześniej pod tytułem "House of the Dragon". Niedawno mogliśmy przeczytać doniesienia o 17 różnych smokach pojawiających się w prequelu, a także o długiej liście aktorów obecnych w obsadzie. Spodziewaliśmy się, że kulminacją tych marketingowych starań będzie wyczekiwany od miesięcy zwiastun spin-offa "Gry o tron" - tak też się stało. Teaser zadebiutował miesiąc temu; poddaliśmy go skrupulatnej analizie.



"Ród Smoka" bazuje na książce G.R.R. Martina "Ogień i krew", która jest swoistą kroniką władców Westeros, a jej adaptacją na potrzeby HBO zajął się we współpracy z pisarzem Ryan J. Condal. Pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków, a jego premiera została zaplanowana na 2022 rok.