Marvel oszukał fanów Kita Haringtona. To coraz częstszy problem

Uwaga! Tekst zawiera szczegóły dotyczące roli Kita Haringtona w "Eternals".



Dzięki roli Jona Snowa w serialu "Gra o tron" KIt Harington stał się jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Dlatego jego angaż w "Eternals" dla większości widzów był znacznie ważniejszą informacją niż udział w projekcie Angeliny Jolie, Kumaila Nanjianiego czy Salmy Hayek. Dawało to nadzieję, że po odejściu takich gwiazd jak Robert Downey Jr, Chris Evans czy Scarlett Johansson Marvel Cinematic Universe wciąż będzie w stanie przyciągać widzów mocnymi nazwiskami. Czy po obejrzeniu "Eternals" możemy potwierdzić tę hipotezę? Niestety nie. Powód jest prosty, ale wcale nie taki łatwy do przyswojenia. Marvel oszukał nas wszystkich.



Na długie miesiące przed premierą wiedzieliśmy, że Kit Harington wcieli się w rolę Dane'a Whitmana. W komiksach ten bohater nosi przydomek Black Knight i dzięki przeklętemu mieczowi stara się odzyskać utracony przez rodzinę honor. Wielu czytelników Marvela bardzo ucieszyło się z perspektywy włączenia tego bohatera w MCU, bo choć nie grał on nigdy pierwszoplanowej roli, to doczekał się wiernej grupy fanów. Wydawało się zresztą, że Whitman może wkrótce stać się kluczową postacią filmowego uniwersum.