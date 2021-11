Canal+, Netflix i HBO w jednym prezencie na Święta. Nie możecie przegapić tej promocji

Wybór jednego serwisu VOD czy pakietu telewizyjnego z każdym rokiem staje się coraz trudniejszy z uwagi na stale wzrastającą konkurencję na rynku. W ostatnich miesiącach Canal+ wyróżnił się jednak z grona oponentów kilkoma mocnymi ofertami łączącymi dostęp do różnych usług. Wybór najkorzystniejszego pakietu Canal+ online stał się w pewnym momencie nie lada wyzwaniem, bo z każdego zakątka wyrastała nowa interesująca propozycja. Do końca bieżącego roku nad całą ofertą firmy zapanuje jednak jedna specjalna oferta na Canal+, HBO i Netfliksa.



Świąteczna promocja gwarantuje dostęp do największych światowych hitów kinowych od wytwórni takich jak Warner Bros., Disney czy Universal, polskich produkcji telewizyjnych wyprodukowanych przez Canal+, a także wszelkich nowości emitowanych na HBO, HBO GO i Netfliksie. Oprócz tego klienci otrzymają darmowy dostęp do biblioteki Canal+ online oraz transmisje na żywo z najważniejszych wydarzeń sportowych (takich jak mecze piłkarskie z Premier League, Ekstraklasy, LaLigi i Ligue 1 czy spotkania koszykarskiej NBA i żużlowej PGE Ekstraligi).