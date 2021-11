Beata Kozidrak skazana za jazdę po pijanemu. Prokuratura jest wściekła na wyrok

Z aktu oskarżenia wynikało, że przed wyruszeniem w drogę piosenkarka wypiła więcej niż jedną standardową butelkę wina. "Oświadczyła, iż była na spotkaniu, które zakończyło się ok. 2 w nocy 1 września 2021 r., zaś na spotkaniu tym spożywała wino w łącznej ilości około jednego litra" - czytamy w akcie oskarżenia, do którego dotarł "Super Express". Przypomnę, że zdarzenie miało miejsce w samym środku tygodnia - w środę około 20:00. Tak więc wiele osób nie wierzyło, że piosenkarka nie zdążyła przez tyle czasu wytrzeźwieć, a co dopiero mieć 2 promile.