Polski film "Wiedźmin" kończy 20 lat. Przez chwilę Geralt był pośmiewiskiem, a stał się ikoną popkultury

Polski "Wiedźmin" kończy dzisiaj 20 lat, co stanowi idealną okazję na poświęconą mu retrospekcję. Bo choć przez ostatnie dwie dekady Geralt z Rivii przeszedł niewyobrażalną drogę, to wspomniane adaptacyjne początki przyniosły fanom więcej zgryzoty niż radości. Film Marka Brodzkiego przez lata był wręcz powszechnie uznawany za symbol fatalnego okresu w historii polskiej kinematografii. Produkcję tak fatalną, że w jakimś sposób zdołała przekląć "Wiedźmina" i cały gatunek fantastyki, do którego w kolejnych 20 latach rodzimi reżyserzy, scenarzyści i producenci wracali niezwykle rzadko.



Z czasem do dyskusji o produkcji z 2001 roku przeniknęła jednak duża dawka nostalgii za niektórymi elementami, tego bądź co bądź nieudanego projektu. Nie brakowało nawet osób, które porównywały "Wiedźmina" Netfliksa z "Wiedźminem" TVP i znajdowały sporo pozytywów w tym drugim. Oczywiście produkcji nie brakowało licznych wpadek, ale znajdzie się wcale niemało polskich widzów darzących większą sympatią Michała Żebrowskiego i Zbigniewa Zamachowskiego niż Henry'ego Cavilla i Joeya Bateya. Obaj wspomniani aktorzy odwdzięczyli się za te ciepłe słowa powrotem do ról Geralta oraz Jaskra. Michał Żebrowski podkład głos pod Białego Wilka w polskiej wersji językowej serialu Netfliksa, a Zbigniew Zamachowski wystąpił w naprawdę niezłej fanowskiej produkcji "Pół Wieku Poezji Później".