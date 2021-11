Rymowany tytuł, Tomasz Karolak w obsadzie i nachalny product placement - jackpot! Z ich połączonych mocy powstaje ona - polska komedia romantyczna. Grzechy tego niezwykle popularnego w naszej kinematografii gatunku można mnożyć, ale to są te najważniejsze. Pojawiają się w różnych konfiguracjach i wariacjach. Dlatego w "Pech to nie grzech" Mikołaj Roznerski w końcu stwierdzi, że Berlinki to parówki dla prawdziwych mężczyzn, a w filmie "Porady na zdrady" zobaczymy Karolaka przebranego za kobietę. Żenada!



"To musi być miłość" nie ma co prawda rymowanego tytułu, a za przejaw product placementu można uznać co najwyżej ujęcia pokazujące Warszawę albo Trójmiasto. Jedynie Karolak jest na swoim miejscu. Co więcej nie jest on tu najgorszy. Najnowszy film Michała Rogalskiego ma jednak mnóstwo problemów, pokazujących, że pomimo lat praktyki polskie komedie romantyczne wciąż są kopalnią cringe'u, kiczu i tandety.