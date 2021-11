Portal One Take News i znany z podawania zakulisowych branżowych informacji Jordan Maison osobno podali, że rola reżyserki nowych "Gwiezdnych wojen" jest już de facto w kieszeni Chloe Zhao. Rolę producenta zbliżającego się powoli tytułu pełni Kevin Feige, któremu podobno bardzo zależy na kolejnej współpracy z artystką. Angaż twórczyni "Eternals" nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony i warto go traktować w kategorii plotki, ale pod wieloma względami bardzo prawdopodobnej. Dość powiedzieć, że pod koniec października Chloe Zhao wprost odniosła się do krążących za kulisami doniesień.