"Squid Game" dostanie 2. sezon. Twórca twierdzi, że fani nie zostawili mu wyboru

Netflix od początku nie ukrywał, że chce zrobić 2. sezon "Squid Game". Szefowie firmy nie mogli pozostać ślepi na błyskawicznie rosnące wyniki oglądalności i odpuścić takiej okazji do zdobycia nowych subskrybentów. Powstanie kontynuacji południowokoreańskiej produkcji wcale nie było jednak takie oczywiste. Reżyser i pomysłodawca "Squid Game" Hwang Dong-hyuk nie ukrywał, że pierwotny pomysł zakładał powstanie zamkniętej historii. Nie miał więc na podorędziu konkretnych idei na temat kontynuacji brutalnego thrillera o ludziach zmuszanych do udziału w śmiercionośnych wersjach popularnych gier dla dzieci.



Inna sprawa, że w ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia z transformacją miniseriali w wielosezonowe opowieści. Jeżeli dany tytuł podoba się widzom, to platformy streamingowe i wielkie stacje telewizyjne nie mają oporów przed poszerzaniem teoretycznie zamkniętej historii. Nie zawsze z sukcesami, ale w świecie opartym o twardy pieniądz takie szczegóły jak brak odpowiedniego pomysłu na sequel rzadko kiedy stanowi barierę nie do pokonania. W przypadku "Squid Game" na szczęście było to o tyle łatwe, że sama historia ma kilka otwartych wątków, a wykreowany przez koreańskiego showrunnera świat kryje w sobie jeszcze wiele potencjału.