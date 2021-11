Swego czasu furorę w internecie zrobiły jego spolszczenia logotypów i nazw znanych marek. „Dziękuję” zamiast „Merci”, „Ciągnij&Niedźwiedź” to tak jakby „Pull&Bear”, „Stara Przyprawa”, a nie „Old Spice”.



Było to komiczne i mindfuckowe, ale przede wszystkim wykonane tak, jakby pochodziło z równoległej rzeczywistości, w której to język polski dominuje na świecie. W sumie może dobrze, że tak nie jest, bo szampon „Głowa i ramiona” brzmi co najmniej niedorzecznie.