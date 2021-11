Polska bomba, PRL za Gierka i rodzinny thriller. Ile z historii "Pajęczyny" to prawda?

Tak jak Lenin jest wiecznie żywy, tak i o Gierku można powiedzieć to samo. Istnieje przecież w przekazach filmowych, mamy jego zdjęcia i tak dalej. Nie jest to granie Mieszka I, którego nikt nigdy nie widział i nie słyszał. Kogoś takiego można by zagrać niemal dowolnie. W "Pajęczynie" było to nieco trudniejsze. Musiałem upodobnić się do Edwarda Gierka, choć myślę, że jako Andrzej Grabowski nie bardzo go przypominam, podobnie jak Prezesa z "Polityki" czy Chomeiniego z teatru w Krakowie, do których w ogóle nie jestem podobny. Ten wygląd zewnętrzny ma znaczenie, bo zawsze są pewne typy. Lenina nie mogliby zagrać Artur Barciś czy Wiktor Zborowski.



Natomiast ważniejsze w przygotowaniu roli jest wnętrze bohatera. W przypadku postaci historycznej ważne jest też, co o niej wiemy i co pamiętamy. Ja przecież pamiętam rządy Edwarda Gierka. Byłem wtedy młodym, ale już dorosłym człowiekiem. Większość Polaków mówi o Gierku z uśmiechem. On kojarzy się z podarowaniem nam Coca-Coli i możliwości wyjazdów zagranicznych. Ten iluzoryczny dobrobyt też trzeba było brać pod uwagę przy pracy nad rolą

- podkreśla Grabowski.