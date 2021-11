Nie będę płakał po "Narcos: Meksyk" - recenzja trzeciego i zarazem ostatniego sezonu

PS Wkurza mnie też to, że ponownie lektor w "Narcos: Meksyk" tłumaczy jedynie kwestie wypowiadane w języku angielskim, a pozostałe języki otrzymały jedynie napisy. Jest to może i zamierzony efekt artystyczny, ale nie sprawdza się to ani trochę w praktyce. Liczyłem na to, że Netflix wreszcie to zrozumie i przynajmniej da dwóch lektorów do wyboru. Tak się jednak nie stało.