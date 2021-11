Błachowicz jest też zapalonym graczem – to wielki fan serii "Gothic", "Mortal Kombat", "Neverwinter Nights" i "Heroesów". Z nowości podobało mu się "Days Gone" i "The Last of Us", a także "Wiedźmin". Zresztą na niedawnym ważeniu przed walką UFC miał na szyi medalion ze szkoły wilka.