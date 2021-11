Playlisty przypisane do danych domów Hogwartu? Ścieżka dźwiękowa do 2. części filmu "Harry'ego Pottera i Insygnia Śmierci"? A może pogaduchy fanów serii? Magia Harry'ego Pottera wciąż ma się dobrze, a młody czarodziej ciągle zdobywa nowych fanów. Aż trudno uwierzyć, że od premiery pierwszego filmu o jego przygodach minęło już 20 lat. Aż chciałoby się zapytać: "feel old yet?".



4 listopada 2021 roku minęło 20 lat od premiery "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" (przynajmniej tej światowej, bo na polskie ekrany film wszedł w styczniu 2002 roku). Z tej właśnie okazji Spotify przygotowało zestawienie najpopularniejszych na platformie playlist i podcastów dotyczących uniwersum stworzonego w książkach J.K. Rowling.