Kit Harington do syna: "Bądź wdzięczny za erotyczne sceny w Grze o tron, dzięki nim się urodziłeś"

Na szczęście dla Haringtona, zanim do czegoś podobnego dojdzie minie jeszcze bardzo wiele lat. Na razie aktor cieszy się z opieki nad niemowlęciem, co żartobliwie porównał do bycia aktorem. Bo najpierw spędza tygodnie na opiece, odżywianiu i rozpieszczaniu syna, a potem rusza w trasę promocyjną (w tym wypadku z okazji premiery filmu "Eternals"), gdzie to nim wszyscy się opiekują i go rozpieszczają. A zważywszy na to, że w rzeczywistości Kit Harington wcale się we wspomnianej produkcji dużo nie narobił, to musi być podwójnie miłe.