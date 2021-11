Kurdej-Szatan na celowniku prokuratury. Celebrytka odpowie za nazwanie Straży Granicznej "mordercami"

"Straż? To są maszyny bez serca, bez mózgu bez NICZEGO! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku**a! Jak tak można! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę! Mordercy !" - napisała Barbara Kurdej-Szatan w usuniętym wpisie na Instagramie. Jej wypowiedź miała być reakcją na nagranie z Usnarza Górnego , na którym strażnicy szarpali się na przy granicy z kobietami z płaczącymi dziećmi.



Słowa aktorki i prezenterki spotkały się z lawiną krytyki - nie tylko ze strony prawicy, a internauci zaczęli ponadto torpedować Playa w mediach społecznościowych. W reklamach sieci występuje Kurdej-Szatan. Firma odcięła się o tego przyznając, że to jej prywatna opinia.



Celebrytka usunęła post i przeprosiła za swój wpis. To jednak za mało. Już w niedzielnym wydaniu "Wiadomości" mogliśmy usłyszeć, że jej wypowiedzią ma zająć się prokuratura. I tak też się stało - w poniedziałek rozpoczęło się postępowanie (swoją drogą, ciekawe skąd dziennikarze TVP wiedzieli o tym dzień wcześniej).