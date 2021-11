Więcej "Wiedźmina", fani wytrzymają! Są nowe informacje o nadchodzących spin-offach

Projekt wyszedł z mnóstwa rozmów, bo jeśli robimy serial dla dzieci, familijny, czy to w ogóle wciąż będzie "Wiedźmin"? Jak mamy zrobić "Wiedźmina" bez tego całego gore, całej przemocy, całej brutalności, które wpisane są w świat "Wiedźmina"? Dla mnie to jego nieodłączna część. Jeśli zdejmiesz te warstwy pozostaje podstawowa opowieść na temat moralności. O tym są wszystkie opowiadania Sapkowskiego. To historie z morałem, to baśnie. Oparte są na różnych legendach i mitologii, w ten sam sposób co baśnie braci Grimm i szczerze mówiąc filmy Disneya również. Wszystko sprowadza się więc do tego jak podamy te fundamentalne lekcje, umieścimy je w świecie "Wiedźmina", ale uczynimy odpowiednimi dla dzieci.