Według oficjalnych zapowiedzi seria "Szybcy i wściekli" zakończy się epicką finałową historią rozbitą na dwa filmy. Będący twarzą całego cyklu Vin Diesel wielokrotnie podkreślał, że w ten spełni obietnicę złożoną zmarłemu w 2013 roku Paulowi Walkerowi. Obaj aktorzy dawno temu postanowili zakończyć cykl na dziesiątej części "Szybkich i wściekłych". Dlatego też pomimo rozbicia na dwie produkcje zmierzające do kin odpowiednio w 2023 i 2024 roku Diesel zaznacza, że chodzi o pojedynczy tytuł - "Fast 10". W całym tym miesternym planie jest tylko jeden problem.



Trudno przyszykować największą i najbardziej wybuchową opowieść w historii "Szybkich i wściekłych" bez wszystkich najpopularniejszych gwiazd w obsadzie. Fani serii mają swoich zdecydowanych ulubieńców, ale w powrocie jednego z nich może przeszkodzić konflikt między aktorami. W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter Dwayne Johnson zaznaczył zaś, iż nie planuje powrotu do roli Luke'a Hobbsa w ostatnich dwóch filmach. "The Rock" przy okazji publicznie wyśmiał też Vina Diesela oraz jego porównanie twardej miłości na planie "Szybkich i wściekłych" do technik wpływu na aktorów wykorzystywanych przez Federica Felliniego.