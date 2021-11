Może się tego nie spodziewaliście, ale "Arcane" okazało się absolutnie fenomenalne! To jest - najzwyczajniej w świecie - znakomity serial, który stoi wyłącznie na własnych nogach, a zatem nie trzeba znać "League of Legends", by dobrze się bawić w trakcie seansu (jakkolwiek fani gry z pewnością docenią elementy produkcji skierowane właśnie do nich - a takich nie brakuje). Dodam, że jest to też jedna z najpiękniejszych animacji, jakie miały swoją premierę w streamingu czy w kinie w ostatnich latach! Świetny scenariusz, ciekawi i niejednoznaczni bohaterowie, angażujący wątek główny bogaty w niewymuszone twisty, a do tego klimatyczny i efektownie wygenerowany świat. Oglądajcie nowe odcinki (Netflix podrzuca po trzy w tygodniowych odstępach).