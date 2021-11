Gejowska para to nie koniec. "Eternals" przełamuje seksualne tabu w MCU

Oczywiście trzeba też pamiętać, że filmy Disneya z cyklu MCU to produkcje familijne dla całej rodziny. Scena zbliżenia pomiędzy Ikarisem i Sersi nie przypomina w żadnym stopniu tych z "Gry o tron" i trwa ledwie chwilę. To spory kontrast w porównaniu do produkcji amerykańskiej stacji, która odpowiada za ociekającą seksem adaptację "Pieśni lodu i ognia" pióra G.R.R. Martina; swego czasu po sieci krążył zresztą bardzo celny klip zatytułowany "to nie porno, to HBO".