Mamy zwiastun "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4". Uwaga, dużo drętwego humoru

Z dzisiejszej pandemicznej perspektywy brzmi to niemal niewiarygodnie, ale 2019 rok był rekordowo dobry dla polskich kin. Sprzedano wtedy ponad 60 mln biletów, a trzema najpopularniejszymi filmami były "Król Lew", "Kraina Lodu 2" oraz "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3". Żadna inna produkcja stworzona w naszym kraju (nawet prorokowana na olbrzymi hit "Polityka") nie była wówczas w stanie pobić nowej odsłony popularnego komediowego cyklu. Recenzje krytyków były zdecydowanie mniej pochlebne dla filmu Kordiana Piwowarskiego i Ilony Łepkowskiej, ale większość widzów nie przejęła się tymi opiniami.



Jedyne na czym im zależało, to ponownie spotkać się z członkami rodzin Zawadów i Wolańskich, a za niecałe dwa miesiące będąmieli ku temu ponowną okazję. Ukochani bohaterowie "Kogla-mogla" powrócą w 4. odsłonie serii. Ze znanych twarzy w obsadzie pojawią się m.in. Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Anna Mucha, Zdzisław Wardejn, Maciej Zakościelny i Katarzyna Łaniewska (dla zmarłej w zeszłym roku aktorki była to ostatnia rola na wielkim ekranie).