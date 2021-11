Obserwatorzy w Marvel Cinematic Universe pojawili się zaledwie na moment w „Strażnikach Galaktyki 2”. Ich rola w filmie jest niewielka i służy bardziej jako żartobliwe potwierdzenie fanowskiej teorii. Wielbiciele MCU zaczęli w pewnym momencie spekulować, że cameo Stana Lee są tak naprawdę czymś więcej niż tylko mrugnięciem oka do fanów. Stworzyli nawet hipotezę, że filmowy Lee jest tak naprawdę jednym z Obserwatorów. Tak bardzo spodobało się to Jamesowi Gunnowi, że postanowił dodać potwierdzającą to scenę do swojego dzieła. Obserwatorzy długo nie wywarli większego wpływu na MCU, ponieważ nie wolno im ingerować w działania badanych przez siebie cywilizacji. Powyższą zasadę złamał dopiero Obserwator z serialu "What If...?", który zainterweniował wobec zagrożenia zniszczenia wszystkich uniwersów przez Ultrona władającego Kamieniami Nieskończoności.