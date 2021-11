Trochę ni z tego, ni z owego "Eternals" wyrastają na najgoręcej dyskutowany film Marvel Cinematic Universe od czasu "Avengers: Endgame". Produkcja Chloe Zhao jako pierwszy tytuł od Marvel Studios otrzymała zgniłego pomidora na Rotten Tomatoes. Pierwsze reakcje i opinie widzów nie są aż tak ostre jak te od profesjonalnych recenzentów, ale wciąż dalekie od ideału. Dość powiedzieć, że "Eternals" mogą się też pochwalić najgorszym wynikiem z całego MCU na popularnym amerykańskim agregatorze CinemaScore (na ten moment średnia ocena to "B").



Czy to faktycznie oznacza, że mamy tutaj do czynienia z najsłabszym dodatkiem do trwającego od ponad dekady uniwersum? Sprawa jest bardziej skomplikowana, co wyjaśniałem w zalinkowanym powyżej tekście. Osobiście nie jestem fanem "Eternals", bo to nikomu niepotrzebny film, który nie wnosi absolutnie niczego do szerszego świata Marvel Cinematic Universe. Na tak mocną krytykę nałożyły się jednak m.in. brak ekscytacji nowymi bohaterami, ogólne zmęczenie gatunkiem oraz zawiedzione oczekiwania dziennikarskich fanów Chloe Zhao liczących na bardziej odważną produkcję. Jednocześnie trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że wszystkie te kwestie paradoksalnie wcale nie muszą mieć wielkiego znaczenia. Bo między ocenami danego filmu a jego wynikiem w globalnym box office nie zawsze występuje zbieżność.