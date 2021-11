Angelina Jolie komentuje zakaz dystrybucji "Eternals" w kilku krajach. - Ignoranci

"Eternals", czyli wyświetlany właśnie w kinach film wchodzący w skład MCU, spolaryzował krytyków. Początkowo przyzwoita średnia ocen w zachodnich mediach zaczęła pikować w dół, aż dobrnęła do zaskakujących i rozczarowujących 48% pozytywnych recenzji w agregacie Rotten Tomateos, czyniąc z produkcji najgorzej ocenianą odsłonę Kinowego Uniwersum Marvela. Jasne, na ten stan rzeczy mogła wpłynąć ogromna liczba czynników (bo jeśli chodzi o jakość, łatwo można wymienić przynajmniej kilka znacznie, ale to znacznie gorszych marvelowych obrazów), nie zmienia to jednak faktu, że niechlubny tytuł należy teraz do filmu Chloe Zhao.



Po tak znakomitej i cenionej reżyserce wielu niecierpliwie czekających na film widzów z pewnością oczekiwało czegoś znacznie lepszego. Nie dajcie się jednak zbałamucić cyferkami - to w żadnym wypadku nie jest zły film (jakkolwiek nie sposób nazwać go dobrym); co więcej, w przeciwieństwie do kolejnych powtórek z superbohaterskiej rozrywki jest to przynajmniej obraz "jakiś", w interesujący sposób wyróżniający się na tle tego, co otrzymywaliśmy do tej pory - choć wciąż stłamszony przez marvelowski gorset. Tak czy owak - zdecydowanie warto dać mu szansę.