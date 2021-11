Już za dwa lata wrócimy do świata "Diuny". Zdjęcia do sequela ruszą w przyszłym roku

Widzowie "Diuny" mogli poczuć się nieco skonfundowani już na początku seansu, kiedy to obok tytułu pojawia się informacja, że mamy do czynienia z częścią pierwszą. Na końcu filmu usłyszymy natomiast, że wszystko, co widzieliśmy, było zaledwie początkiem. To taki. 2,5-godzinny pilot serii, strasznie długi prolog. No ale co dalej? Monumentalizm produkcji jest tak zachwycający, że w świecie przedstawionym chciałoby się pobyć dłużej, zobaczyć, jak ta historia się rozwinie.