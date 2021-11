Na planie "Rust" zdarzył się kolejny już wypadek. Do szpitala trafił oświetleniowiec Jason Miller, który został ugryziony przez pustelnika brunatnego. Lekarze walczą aktualnie, aby uratować jego rękę i nie dopuścić do sytuacji, w której konieczna będzie amputacja.



Mężczyzna przeszedł już parę operacji, bo chociaż ukąszenie pająka rzadko bywa śmiertelne, to prowadzi do rozległej martwicy. Jak podaje News.Sky.Com Miller doświadczył martwicy tkanek i sepsy. Na portalu Just Giving miała też ruszyć zbiórka na leczenie oświetleniowca: