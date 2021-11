Jedna z najciekawszych filmowych opowieści o kryzysie męskości. Uprzedzam lojalnie: to kino chłodne, szare, stresujące, depresyjne, nieoczywiste - miażdżące emocjonalnie. To niesamowite, jak zręcznie twórcy zagrali poczuciem wiszącego w powietrzu niebezpieczeństwa. Widz czuje się zmęczony, a jednocześnie nie może się oderwać. Oto historia rozpadu wieloletniego małżeństwa, której akcja osadzona jest niemal w całości we wnętrzu zdezelowanej furgonetki. Za kierownicą siedzi David usiłujący pogodzić się z tym, że jego żona spotyka się z innym mężczyzną, a on widzi dzieci tylko w wyznaczonym terminie i musi znowu zamieszkać z ojcem, wciąż żądającym od niego słodyczy…