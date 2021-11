"Squid Game" w październiku było najpopularniejszą produkcją na polskim Netfliksie przez 30 z 31 dni. Czasy dominacji południowokoreańskiego serialu dobiegają jednak końca, bo po prostu powoli kończą się chętni do obejrzenia go widzowie. Na wypadek gdyby jednak jakimś cudem umknęła wam ta produkcja, to w dużym skrócie mamy tu do czynienia z opowieścią o grupie Koreańczyków zmuszanych do rywalizacji w śmiertelnych zawodach. Zwycięzca zdobędzie pieniądze pozwalające mu lub jej na spłacenie posiadanych długów.



Wynik: 65 punktów