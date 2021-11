Wysoki status Thanosa jest też absolutnie niepodważalny w samych komiksach, choć wbrew pozorom nie przełożyło się to na bardzo wiele historii z jego udziałem. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Większość opowieści z bohaterami Marvela rozgrywa się na Ziemi, więc Szalony Tytan rzadko ma możliwość wziąć udział w toczącym się aktualnie konflikcie. Jest też na tyle potężną istotą, że większość scenarzystów wolała go zachować na naprawdę największe i najważniejsze potyczki. Poza tym antagoniści do niedawna właściwie nie mogli liczyć na to, że dostaną swoją własną solową miniserię. Thanos po raz pierwszy dostąpił tego zaszczytu w 2004 roku, czyli ponad 30 lat po swoim debiucie. W kolejnych latach zdarzyło się to jeszcze kilkukrotnie.