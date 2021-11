Święto "Stranger Things" przypada na 6 listopada, bo to właśnie 6 listopada 1983 roku zaginął mieszkający w Hawkins Will Byers. By uczcić międzynarodowy dzień serialu, streamingowy gigant Netflix przygotował dla fanów serialu serię materiałów wideo i wyjątkowych treści (m.in. transmisje z wydarzeń dla fanów na żywo czy zaprezentowanie limitowanej serii gadżetów), które będzie publikował na swoich społecznościowych profilach w regularnych odstępach czasowych. Dotychczas - poza wspomnianym teaserem - otrzymaliśmy też mapę świata "Stranger Things".