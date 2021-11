Wielki powrót ABBY i inne wyczekiwane premiery muzyczne tygodnia

Radiohead wbija z potrójnym wydawnictwem z okazji rocznicy "Kid A" i "Amnesiac". Zawiera ono czwarty i piąty album formacji oraz jeszcze jeden krążek ("K'id Amnesiae") - ekskluzywne wydawnictwo, na które składają się dodatkowe materiały z sesji wspomnianych płyt. A zatem: alternatywne wersje i elementy utworów z tych albumów i stron B, jedno niepublikowane wcześniej studyjne nagranie "Follow Me Around" i nigdy wcześniej niesłyszany utwór "If You Say the Word". Nie powiecie, że nie jest to gratka dla fanów królów brytyjskiej alternatywy.