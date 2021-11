Nikt nie promuje polskiej sztuki współczesnej tak, jak Łukasz Ronduda. To on wraz z Maciejem Sobieszczańskim opowiedział o dokonaniach Oskara Dawickiego w "Performerze". Potem zainteresowany rozpadem relacji w nowoczesnym świecie zainspirował się twórczością Wojciecha Bąkowskiego w "Sercu miłości". Teraz we współpracy z Łukaszem Guttem ponownie sięga po wypracowaną już we wspomnianych filmach formułę. Posiłkując się życiem oraz dziełami Daniela Rychalskiego pokazuje nam tym razem Polskę w pigułce. Podkłada lustro naszemu społeczeństwu i nie każdemu spodoba się to, co w nim zobaczy. Ba, nawet nie powinno.



Na samym początku "Wszystkich naszych strachów" ta Polska jest jakby wyjęta z lewackich fantazji wszystkich kryptohomoseksualnych konserwatystów. Nie przypomina tej, znanej nam z doniesień medialnych (przynajmniej tych wiarygodnych). Facet w dresie z tęczą zamiast standardowych trzech pasków wychwala Pana Boga. Podróżuje samochodem z dwiema dziewczynami, razem śpiewają religijne piosenki, a one nagle zaczynają się całować. Za chwilę zobaczymy jak rówieśnicy obrzucają jedną z nich wyzwiskami. Jadą za nią do domu i krzyczą "lesba". Jagoda nie wytrzymuje nagonki i popełnia samobójstwo. I w tym momencie przyglądamy się niebezpiecznie prawdziwemu portretowi naszego kraju, który nie powinien cieszyć nawet osób głoszących chęć powrotu do średniowiecza, bo "to był normalny czas ludzkości".