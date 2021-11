"Sprawę dla reportera" kojarzy zapewne każdy, nawet jeśli od dawna nie ogląda już telewizji. Ten program interwencyjny Elżbiety Jaworowicz (zasiadającej za swoim biurkiem w bardzo charakterystyczny sposób) emitowany jest w TVP z przerwami od 1983 roku. Jego celem jest, rzecz jasna, interwencja w konfliktowych i trudnych sprawach społecznych i życiowych, a ostatecznie pomoc w znalezieniu ich rozwiązania.



Słowo "kultowy" wciąż nie oddaje wpływu tej serii na polską popkulturę - odnosili się do niego komicy czy artyści, gościły w nim znane persony, na jego temat toczyły się gorące dyskusje. Ma wielu krytyków (główne zarzuty odnoszą się do nierzetelności i instrumentalnego traktowania bohaterów) i zwolenników (bo przecież wielokrotnie komuś pomógł i pełnił dość istotną funkcję społeczną). We wszystkich epizodach oglądamy materiały ze wspomnianych interwencji w różnych miejscach kraju, a kolejna część odcinka realizowana jest już w studiu. Tam spotykają się bohaterowie problemu oraz udzielający porad i komentujący temat eksperci.



Tymczasem w ostatnich tygodniach można zauważyć trend kpiny i szydery internautów w stosunku właśnie do tej, wydawałoby się, śmiertelnie poważnej "Sprawy dla reportera". Program ogromną sławą cieszy się zwłaszcza na TikToku. Co się stało?