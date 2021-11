Kristen Stewart błyszczy w biografii księżnej Diany. Oceniamy "Spencer"

Larrain wpuszcza nas do świata, gdzie wszystko robione jest pod publiczkę i w zgodzie z tradycją. Rodzina królewska musi przestrzegać zasad. Chociaż w posiadłości jest chłodno, nie można podkręcić ogrzewania, a podjadanie między posiłkami jest surowo zabronione. Diana wypowiada się pogardliwie o tych zwyczajach i buntuje przeciwko nim. Anarchię do tej perfekcyjnie wykalkulowanej rzeczywistości wprowadza zakładając na uroczystość w kościele strój przeznaczony na inną okazję. Takie drobne z naszego punktu widzenia gesty urastają tu do rangi rebelii godnej punkowców śpiewających God Save the Queen.