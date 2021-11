Polsat wychodzi naprzeciw fanom siatkówki: wszystkie mecze TAURON Ligi na żywo tylko w Polsat Box Go

Partnerstwo Telewizji Polsat i Polskiej Ligi Siatkówki trwa już dobrych kilkanaście lat. Grupa Polsat słusznie szczyci się dbaniem o regularne podnoszenie jakości z myślą o kibicach. Fani zdążyli się już przyzwyczaić do topowych komentatorów, znakomitej jakości dźwięku i obrazu, a także możliwości śledzenia transmisji w dowolnym miejscu (a zatem: również na urządzeniach mobilnych). Teraz przyszedł czas na kolejną nowość.



Serwis Polsat Box Go (w którym obejrzycie też sporo solidnych kinowych zaległości i seriali premium) udostępni wszystkie mecze na żywo w Internecie (wyjąwszy sobotnie spotkanie ŁKS Commeron Łódź - Joker Świecie).



Dzięki temu aż dwukrotnie zwiększy się liczba spotkań, jakie w każdej z kolejek będzie można śledzić na żywo. Od początku sezonu 2021/2022 w każdej kolejce telewidzowie mogli oglądać w kanałach z rodziny Polsatu Sport minimum trzy spotkania najwyższej klasy rozgrywkowej siatkarek. Począwszy od dziś - piątku 5 listopada - liczba transmitowanych meczów ulegnie podwojeniu.



Trzy dodatkowe spotkania będą dostępne wyłącznie w serwisie Polsat Box Go. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii kibice mogą oglądać transmisje wszystkich meczów Mistrzostw Polski siatkarek. Ta sama sytuacja ma miejsce przy okazji PlusLigi siatkarzy.