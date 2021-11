Najlepsze polskie seriale obejrzysz w CANAL+ online

Rewelacyjny, nieoczywisty, mocny - "Kruk. Szepty słychać po zmroku" to jeden z moich ulubionych polskich seriali. W główną rolę wcielił się Michał Żurawski. Aktor zagrał tytułowego Adama Kruka, policjanta z trudną przeszłością. Mężczyzna zostaje wysłany do pracy w Białymstoku - tam poprowadzić ma śledztwo dotyczące przemytu papierosów. Niechętnie tam jedzie - sam pochodzi z Podlasia i z tym miejscem rodzinnym wiążą się jego niemiłe wspomnienia. Na miejscu okazuje się, że zginął mały chłopiec. Kruk zaczyna coraz bardziej wsiąkać w tę historię, budząc do życia demony przeszłości, które - mimo starań - nie chcą go opuścić. Za autorski scenariusz produkcji odpowiada Jakub Korolczuk, który przy tworzeniu inspirował się skandynawskimi kryminałami, a także takimi seriami jak "Fargo" czy "Top of the Lake". Reżyserią zajął się Maciej Pieprzyca, znany z głośnych polskich filmów - "Jestem mordercą", "Chce się żyć" i "Ikar. Legenda Mietka Kosza".



