Tweety Krystyny Pawłowicz w końcu się przydały. Autor "Gdyby Wiadomości były piosenką" z nowym hitem

Paweł Kielar zyskał szerszą popularność dokładnie rok temu, gdy podzielił się ze światem nagraniem utworu opartego na często absurdalnych paskach z "Wiadomości". Materiał Gdyby Wiadomości były piosenką dorobił się z czasem prawie 3 mln wyświetleń, a youtuber oprócz swojej zwyczajowej działalności postanowił pociągnąć dalej ten format. Z czasem na jego kanale pojawiły się więc filmy pod takimi tytułami jak np. Gdyby strajk był piosenką czy Gdyby TVP Info Było Piosenką.



YouTube od dawna stanowi wygodną i popularną platformę dla młodych artystów próbujących wybić się ze swoimi pomysłami, więc nie był to wcale zaskakujący wybór. Po prostu czasem chodzi o Timothee'ego Chalameta tworzącego spersonalizowane kontrolery do Xboxa 360, a czasem młodego muzyka z okiem do satyry i liryzmu w otaczającej nas rzeczywistości. Wczoraj Paweł Kielar znów zaprezentował te elementy swojej twórczości i zaprezentował nowe nagranie, tym razem oparte na wypowiedziach namiętnie tweetującej od lat Krystyny Pawłowicz.