To nie hollywoodzka fikcja, Na planie "Indiany Jonesa 5" znaleziono martwego operatora kamery. Chociaż przyczyna śmierci Nica Cupaca nie została publicznie podana, uważa się, że 54-latek zmarł z przyczyn naturalnych.



Ciało Cupaca znaleziono w jego pokoju hotelowym w mieście Fez w Maroku. To tam odbywają się aktualnie zdjęcia do od dawna wyczekiwanego sequela przygód słynnego archeologa.