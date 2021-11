Nie możesz się pozbierać po "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2"? TOP 10 horrorów z równie szalonymi plot twistami

Pierwsza połowa filmu to przerysowany, komediowy slasher z licznymi scenami gore, przy którym fanom wytwórni Troma pewnie ciekła ślinka. W pewnym momencie film obraca się do góry nogami (jedno ujęcie pokazuje to dosłownie) i oglądamy wszystko z perspektywy potworów, w które przemienili się Zosia (Julia Wieniawa) i Adam (Mateusz Więcławek). Zaczynają mordować złych ludzi, a my im w tym kibicujemy! Do tego z głośników rozbrzmiewa nostalgiczny lektor z ery VHS, który tłumaczy ich obcą mowę. Jesteśmy też świadkami namiętnej obleśnej sceny seksu. Sądząc po reakcjach widzów na Twitterze – ten widok pozostanie z niektórymi do końca życia.