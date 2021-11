George Clooney apeluje do tabloidów: "Nie publikujcie twarzy naszych dzieci"!

To list otwarty do "Daily Mail" oraz innych wydawców. Właśnie zobaczyłem zdjęcie rocznego synka Billie Lourd. Wprawdzie wkrótce zostało ono usunięte, ale zwracam się z apelem, byście po prostu zaprzestali publikacji zdjęć twarzy naszych dzieci. Jestem osobą publiczną i akceptuję - często natrętne - zdjęcia jako cenę za wykonywanie mojej pracy. Nasze dzieci nie podjęły takiego zobowiązania. Charakter pracy mojej żony zmusza ją do konfrontacji i osądzania grup terrorystycznych, a my podejmujemy wszelkie możliwe środki ostrożności, by zapewnić bezpieczeństwo naszej rodzinie.



Nie jesteśmy w stanie chronić naszych dzieci, jeśli ich twarze pojawiają się na okładkach publikacji. Nigdy nie sprzedaliśmy zdjęć naszych dzieci, nie ma nas w mediach społecznościowych i nigdy nie wrzucamy ich zdjęć, bo to naraziłoby ich życia na niebezpieczeństwo. To nie paranoja, a problemy prawdziwego świata oraz ich konsekwencje. Mam nadzieję, że zgodzicie się, że sprzedaż reklam nie jest ważniejsza od zapewnienia bezpieczeństwa niewinnym dzieciom. Dziękuję.