Warto przy tym dodać, że "Finch" pierwotnie miał debiutować już rok wcześniej, ale zapewne w wyniku pandemii trafił na parę miesięcy do szuflady, skąd Apple wyciągnął go dopiero teraz (i to pod zmienionym tytułem, bo pierwotnie film miał nosić nazwę "BIOS"). Może to i jednak lepiej, że oglądamy go dziś, a nie w chwili, gdy sami siedzieliśmy wszyscy w pandemicznym zamknięciu…



"Finch" jest już dostępny dla wszystkich subskrybentów Apple TV+.