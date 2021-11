Najpierw w "Wiadomościach" serial Netfliksa, teraz w TV Republika Ryan Gosling

Może gdyby artykuł nie ukazał się tak szybko po materiale "Wiadomości", to nie byłoby to tak śmieszne. Ot, zwykła reporterska pomyłka. Nie wszyscy muszą przecież kojarzyć jednego z najbardziej popularnych aktorów Hollywoodu, a kadr z "Drive" pojawiał się ponadto w wielu Demotywatorach, więc można też pomyśleć, że to stockowe zdjęcie. Dziwne jednak, że nie przeszła dziennikarzowi przez głowę myśl, że nie wypada dawać zdjęcia z czyjąś twarzą do tekstu o przestępcy.