To nie jedyna niespodzianka jaka czeka na fanów U2 na soundtracku "Sing 2". W filmie usłyszymy bowiem jeszcze trzy inne piosenki zespołu w nowych aranżacjach. Będzie to Where the Streets Have No Name w wykonaniu Tori Kelly, Tarona Egertona, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon i Nicka Krolla, Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of zaśpiewane przez Scarlett Johansson oraz I Still Haven’t Found What I’m Looking For duetu Bono i Johansson.



Jeśli po nowej piosence mało wam U2 to polecamy zajrzeć na niedawno utworzone konto zespołu na TikToku. Z okazji 30. rocznicy premiery albumu Achtung Baby na platformie będą pojawiać się archiwalne materiały z koncertów formacji.



"Sing 2" pojawi się w polskich kinach 7 stycznia 2022 roku.