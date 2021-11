Odwaga i niezależność kobiet godzi we wrażliwość odbiorców TVP; stacja odmówiła emisji spotu

Zgodnie z komunikatem prasowym Telewizji Polskiej nie odpowiadała zaproponowana wersja materiału. Jak podaje press.pl, publiczny nadawca odrzucił ujęcia z Żebrowską karmiąca dziecko piersią i Wiederek-Barańską z odsłoniętym dekoltem po mastektomii (te ujęcia mogłyby pojawić się dopiero po godz. 20:00). Z kolei pocałunek Katarzyny Zillman i partnerki miał być ujęciem całkowicie wykluczonym niezależnie od godziny. Fragmenty mają "godzić we wrażliwość odbiorców stacji".



Było to do przewidzenia - wszyscy doskonale znają stanowisko Telewizji Publicznej względem podobnych treści. Dla przykładu: w zeszłym roku nadawca odmówił emisji reklamy prezerwatyw marki Durex, bo wystąpiła w niej para homoseksualistów.



Spoty wyreżyserował Krzysztof Grajper, a za ich produkcję i postprodukcję odpowiadają F25 i Xantus. Sesję wykonała Małgorzata Tuczyńska (zdjęcia zostały wykorzystane w digitalu, OOH, prasie i salonach Yes), a kreację przygotowała agencja 180heartbeats + Jung von Matt. Kampania realizowana jest w Polsce i w Czechach. TVP nie skomentowało swojej decyzji.