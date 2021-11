Kto zginął w Squid Game? Czyli jak oszaleliśmy na punkcie spoilerów

Chociaż z wieloma ludźmi dzielę tę samą narodowość, ten sam język i posługujemy się podobnym kodem kulturowym, to coraz częściej nie możemy się porozumieć na poziomie podstawowych pojęć. Bo kiedy w recenzji piszę, że coś jest białe, to któryś z czytelników prędzej, czy później nie zgodzi się i kiedy już powołam się na słownikową definicję, to ten mi odpowie, że białość bieli jest zależna od kontekstu i kulturowych przyzwyczajeń odbiorcy, bo przecież Eskimosi znają wiele odcieni, a ja jestem niedokształcony.