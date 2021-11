Burza wokół "Śmierci Zygielbojma". Reżyser zarzuca rządowi, że używa filmu do zakłamywania historii

Bo to, że Polacy - w takich czy innych segmentach polskiego społeczeństwa - brali czynny udział w Zagładzie, jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość. I nawet jeżeli ktoś nie ma najmniejszego wykształcenia historycznego, to jest w stanie do tych informacji dotrzeć. Te sformułowania, które znalazły się na stronie Polskiej Fundacji Narodowej, wskazują, że to jest przerażający regres, że dzisiaj już w Polsce właściwie wszystko można mówić czy napisać. Coś, co nazywało się pedagogiką wstydu, zostało zastąpione przez pedagogikę bezwstydu

– mówił prof. Jan Grabowski.