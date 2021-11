Sejm zniósł limit reklam w TV, ale nie szykuj się na szybki upadek telewizji

Koniec telewizji ogłaszano przy różnych okazjach wielokrotnie przez całą ostatnią dekadę. Wszystkie podobne głosy okazały się jednak zdecydowanie przesadzone, co oczywiście nie oznacza, że ta nie straciła wpływów, prestiżu i środków z reklam. Widzimy to na własne oczy i trudno do końca przewidzieć, jaki będzie stosunek sił między telewizją linearną i VOD za 60-70 lat. Nie jest jednak tak, że serwisy streamingowe to sama słodycz, a wszystko, co robi telewizja, należy wywalić na śmietnik. Zresztą wystarczy zobaczyć, jak wiele pomysłów rodem z TV w ostatnich latach podkradł Netflix i platformy VOD.