Gal Gadot ma zagrać Złą Królową w "Królewnie Śnieżce" - aktorskim remake'u od Disneya

Zdjęcia do filmu mają ruszyć w 2022 roku. Za kamerą stanie stanie reżyser "Niesamowitego Spider-Mana" - Marc Webb. A to nie jedyny ukłon w stronę kina superbohaterskiego jaki nas czeka. W końcu według źródeł portalu Deadline Gal Gadot jest w ostatniej fazie negocjowania jednej z ról w filmie.



Już od jakiegoś czasu wiadomo, że w Śnieżkę wcieli się Rachel Zegler. Gadot miałaby zagrać natomiast jest macochę - Złą Królową, która z zazdrości o urodę przybranej córki poda jej zatrute jabłko. Aktorka jest bardzo podekscytowana możliwością dołączenia do gwiazd pokroju Angeliny Jolie, czy Cate Blanchett, które wcześniej wcielały się w ikoniczne antagonistki Disneya.



Gadot jest aktualnie bardzo zapracowaną aktorką. Już niedługo na Netfliksie pojawi się "Czerwona nota" z jej udziałem, a do tego ma przecież ponownie wcielić się w Dianę Prince w trzeciej części przygód "Wonder Woman". Aktorka zdobyła międzynarodowy rozgłos właśnie dzięki tej roli superbohaterki DC. Jak to więc mówią, umierasz bohaterem, albo żyjesz tak długo, aż stajesz się złoczyńcą.