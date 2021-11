Obie grupy bazujące na ludziach mają inne podejście do rozwoju cywilizacji: Eternalsi wierzą w zrównoważony rozwój i nie chcą ingerować w rozwój cywilizacji człowieka, podczas gdy Dewianci widzą w sobie przyszłych władców Ziemi. Konflikt pomiędzy obiema grupami trwa od tysiącleci, ale ludzie nie byli go świadomi aż do czasów współczesnych.



Eternalsi wierzą przy tym, że Celestiale, którzy dali początek życiu we wszechświecie, kiedyś wrócą na Ziemię i upomną się o swoje. Zdarzało się to bowiem w przeszłości — zarówno w czasach prehistorycznych (po raz pierwszy), jak i w starożytnej Grecji (co skutkowało zniszczeniem Atlantydy) oraz w dobie rozkwitu kultury Inków w Peru.