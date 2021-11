Marvel zrobił mnóstwo fatalnych filmów. "Eternals" wcale nie są "zgniłym" wyjątkiem

Mimo to zapewniam was, że "Eternals" najzwyczajniej w świecie nie zasługuje na miano najgorszej części MCU. To wręcz absurdalne, że akurat ta produkcja tak mocno dostała w skórę od zagranicznych krytyków. Bynajmniej nie twierdzę, że Chloe Zhao przygotowała świetną i głęboko angażującą produkcję. Wręcz przeciwnie, ale to bądź co bądź kompetentnie przygotowany film, inaczej niż chaotyczna i głupawa "Czarna Wdowa", nudny do bólu "Thor", obraźliwy w stosunku do fanów "Iron Man 3", zupełnie nieinteresujący "Iron Man 2", pod każdy względem fatalny "The Incredible Hulk" czy nijaka i łopatologiczna "Kapitan Marvel".