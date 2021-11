Ten film to najlepszy dowód na to, że Timothee Chalamet jest aktualnie jedną z największych gwiazd Hollywood. Występuje tu u boku takich tuzów aktorstwa jak Tilda Swinton, Frances McDonald, Bill Murray czy Owen Wilson. W dodatku jest to dzieło jednego z najbardziej cenionych dzisiaj twórców - Wesa Andersona. Czy wyszło równie dobrze co poprzednie? W Polsce przekonamy się o tym 19 listopada, kiedy to tytuł trafi do naszych kin.



